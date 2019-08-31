الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

اختراق حساب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تويتر»

اختراق حساب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تويتر»
0

تواصل – وكالات:

تعرض حساب الرئيس التنفيذي لتويتر “جاك دورسي”، للاختراق أمس الجمعة، من قبل مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “Chuckle Gang” التي بادرت بنشر مجموعة من التغريدات العنصريّة على حساب جاك إضافة لرابط لحساب Discord والذي يعتقد أنّه تابع للمجموعة.

ولم يتضح حتى الآن، كيف تم اختراق حساب جاك والسيطرة عليه، إضافة إلى ذلك فالمخترقون بكل تأكيد كانوا قادرين على الوصول إلى رسائله الشخصيّة على تويتر.

وقامت مجموعة القراصنة هذه منذ فترة باختراق حسابات لمشاهير على يوتيوب إضافة إلى أنّ مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك تعرّض حسابه للاختراق في أحد المرّات على موقع تويتر إذ كان يستخدم حينها كلمة مرور سهلة للغاية دون تفعيل أيّ من خيارات الحماية الإضافيّة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لأول مرة.. منصة عربية لإدارة المحتوى على «تويتر»

لأول مرة.. منصة عربية لإدارة المحتوى على «تويتر»

ثغرة تتسبب في قرصنة بيانات مصرفية لـ 100 مليون أمريكي

ثغرة تتسبب في قرصنة بيانات مصرفية لـ 100 مليون أمريكي

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تأثر الدعم بالتسجيل في «أبشر»

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تأثر الدعم بالتسجيل في «أبشر»

نشروا رسائل مسيئة.. قراصنة يخترقون حساب شرطة لندن بـ«تويتر»

نشروا رسائل مسيئة.. قراصنة يخترقون حساب شرطة لندن بـ«تويتر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد
رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>