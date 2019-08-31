اختراق حساب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تويتر»

تواصل – وكالات:

تعرض حساب الرئيس التنفيذي لتويتر “جاك دورسي”، للاختراق أمس الجمعة، من قبل مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “Chuckle Gang” التي بادرت بنشر مجموعة من التغريدات العنصريّة على حساب جاك إضافة لرابط لحساب Discord والذي يعتقد أنّه تابع للمجموعة.

ولم يتضح حتى الآن، كيف تم اختراق حساب جاك والسيطرة عليه، إضافة إلى ذلك فالمخترقون بكل تأكيد كانوا قادرين على الوصول إلى رسائله الشخصيّة على تويتر.

وقامت مجموعة القراصنة هذه منذ فترة باختراق حسابات لمشاهير على يوتيوب إضافة إلى أنّ مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك تعرّض حسابه للاختراق في أحد المرّات على موقع تويتر إذ كان يستخدم حينها كلمة مرور سهلة للغاية دون تفعيل أيّ من خيارات الحماية الإضافيّة.