فهد العيسى.. «مدير مكتب وزير الدفاع» رئيساً للديوان الملكي

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير

وكان فهد بن محمد بن صالح العيسى، يشغل وظيفة مدير مكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، منذ تعيينه في هذا المنصب قد عين في 29 يناير 2015.

وولد فهد بن محمد بن صالح العيسى عام 1384هـ، وحصل على بكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة بتقدير امتياز عام 1412هـ.

وحصل العيسى على شهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406هـ، وعلى شهادة أخرى من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412هـ لتفوقه، كما نال وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة؛ تثمينًا لجهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 1422هـ.

يتميز العيسى بالعديد من الخبرات العملية، فقد عمل باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ، ثم مستشارا قانونيا في ذات الهيئة منذ عام 1416هـ، وعمل مستشارا قانونيا متعاونا مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ، وكُلف مديرا عاما لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ.

كما يتفرد العيسى بحضور لافت في المؤتمرات والندوات بالمجالات القانونية، وهو محكِّم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في لجانٍ عديدة شُكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وغيره من الجهات الحكومية لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وعمل مستشارًا وعضوًا في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة، وعضوًا في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

وعمل العيسى رئيسا للجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وشارك في عضوية عدد من اللجان التي شكلت في وزارة الدفاع، وتم تكليفه برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وعمل أيضًا عضوًا في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء، وعمل كمستشار غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه مديراً لمكتب سمو وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.