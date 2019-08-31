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إطلاق نار عشوائي شرق الرياض.. ودوريات الأمن تباشر الموقع (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الدوريات الميدانية في الرياض بلاغا عن واقعة إطلاق نار في الهواء بشكل عشوائي في مناسبة زواج، بحي النهضة شرق مدينة الرياض.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “سناب شات” مقطع فيديو يوثق تلقي غرفة العمليات عدة بلاغات عن قيام شخص يحمل سـلاحاً نارياً ويطلق النار في الهواء بشكل عشوائي، ومررت البلاغات للدوريات الميدانية، التي بدورها انتقلت إلى موقع البلاغ بحي النهضة.

وقال أحد أفراد الدوريات، إنه بمباشرة الموقع، اتضح أنها مناسبة زواج، فتم التحفظ على الموقع والسيطرة عليه من قبل الدوريات.

وأشار إلى أنه تم تحريز فوارغ الطلقات بعد مباشرة الأدلة الجنائية، وأخذ رقم العقار لتسليم القضية لقسم الشرطة محل الاختصاص.

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