إصابة دبلوماسي خليجي في سطو مسلح بـ«قنابل غاز» شرق فرنسا

تواصل – وكالات:

تعرض دبلوماسي خليجي للإصابة إثر عملية سطو واعتداء على سيارته مساء الأحد الماضي بمدينة غراس جنوب شرق فرنسا.

وقالت نيابة مدينة غراس إن الدبلوماسي تعرض لعملية سطو واعتداء خلال ذهابه رفقة زوجته وابنته إلى منزل أحد الأصدقاء في مدينة فالوريس جنوب شرق فرنسا، وفقاً لـ”فرانس 24″.

وأضافت أن المهاجمين استهدفوا سيارة الدبلوماسي في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء الأحد بغاز مسيل للدموع، وضربوه على رأسه بقنبلة غاز ما أصابه بجرح في الرأس، قبل أن يستولوا على ساعة يده البالغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي تحوي مبالغ نقدية ووثائق هوية.

وبدأت شرطة مدينة نيس التحقيق في القضية بأمر من النيابة للقبض على المتورطين الذين هربوا فور ارتكابهم الجريمة.