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أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية، تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور محمد العبيان مستشارا في الديوان الملكي، فيما صدر أمرا ملكيا بإعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه.

كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، على أن تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض” .

كما تضمنت الأوامر الملكية:

-إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

-تعيين بندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنبة.

-تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيساً للهيئة العامة لحقوق الإنسان.

-تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

-إنشاء مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، ويرتبطان تنظيمياً بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.

-تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون “الديوان العام للمحاسبة.

– تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
– تعيين ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
– تعيين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

– إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه.

– إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائبا رئيس الديوان الملكي من منصبه.
– إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

 

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