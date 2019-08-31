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القوات السعودية تشارك في تمرين «الأسد المتأهب» الأكبر بالمنطقة والعالم (صور)

القوات السعودية تشارك في تمرين «الأسد المتأهب» الأكبر بالمنطقة والعالم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تشارك القوات السعودية، في تمرين “الأسد المتأهب 2019” والذي يواصل فعالياته بمواقع مختلفة في الأردن، حيث يُعد هذا التمرين من أكبر التمارين المنفذة في المنطقة من حيث عدد المشاركين ونوعية الأحداث والنشاطات المنفذة فيه، حيث بلغ عدد المشاركين 8000 عنصر.

ويُعد “الأسد المتأهب 2019” من أهم وأكبر التمارين التي تنفذ على مستوى العالم بمشاركة 30 دولة منهم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وأميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية واليابان والعديد من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، صرح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر القحطاني: “تم خلال الأيام الماضية الانتهاء من المراحل الأولى من التمرين، وقد حققت الوحدات المشاركة من القوات المسلحة السعودية أهدافها ومهامها بكل جدارة وكفاءة عالية، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف القحطاني أن القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بمشاركة قوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة”.

وأوضح أن التمارين المنفذة خلال الفترة الماضية اشتملت على تدريب هيئة الركن على العمل المشترك والتدريب على مكافحة الإرهاب والقتال داخل المدن وتحرير الرهائن والتدريب على التخطيط والتصدي للحرب الإلكترونية (السايبر) وتنفيذ عمليات القصف الاستراتيجي والنقل الاستراتيجي وعمليات إخلاء وإسعاف المصابين وتدريب القناصة والتدريب على الحماية من أسلحة التدمير الشامل والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة بمختلف أنواعها والتدريب على أمن الملاحة البحرية الدولية وعمليات الحرب النفسية والتدريب على مراقبة وتدمير القوارب المعادية المفخخة والمسيرة عن بعد، مضيفا أن تلك التدريبات تحاكي الواقع وينفذ معظمها بالذخيرة الحية.

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