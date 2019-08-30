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اقتلعوه بـ «بوكلين» من محطة وقود .. تفاصيل إحباط سرقة صراف آلي في عسير

اقتلعوه بـ «بوكلين» من محطة وقود .. تفاصيل إحباط سرقة صراف آلي في عسير
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة عسير، ممثلة في شرطة تنومة؛ من إحباط محاولة سرقة جهاز صرف آلي، فجر اليوم الجمعة.

وكان الجناة قد قاموا باستخدام “بوكيلن” لاقتلاع جهاز الصرف الآلي الواقع داخل إحدى محطات الوقود على طريق رئيس، ونقله عبر جيب شاص، حيث تم رصد دورية للجريمة وتتبع أثر الجناة الذين لم يتمكنوا من سرقة الأموال، الذين اضطروا لإحراق المركبة والهروب من الموقع.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع في وقت وجيز، وتم إخماد الحريق ومتابعة عمليات البحث والتحري عن الجناة.

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