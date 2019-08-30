4 فوائد صحية للسباحة.. أبرزها الوقاية من أمراض القلب

تواصل – وكالات:

بالإضافة إلى فقدان الوزن وتشكيل العضلات، تساعد السباحة في تحسين صحة الجسم بأشكال وطرق مختلفة وخاصة فيما يتعلق بصحة القلب والشرايين الدموية.

وقد أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” مجموعة من الطرق التي تساعد فيها السباحة على تحسين صحة الجسم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، على النحو التالي:

１- تحسين معدل ضربات القلب

بما أن القلب هو عضلة مثل أي عضلة أخرى في الجسم، فمن الممكن تدريب هذه العضلة وتقويتها. وتفيد السباحة في زيادة قوة القلب وتعزيز مقدرته على ضخ الدم إلى الجسم وتنظيم ضربات القلب إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

２- تخفض ضغط الدم

السباحة هي تمرينات رياضية تقوي القلب وتسمح بتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تساعد السباحة لمدة 30 دقيقة يومياً على خفض ضغط الدم.

3- تحسن التنفس

يمكن للسباحين التنفس بشكل أسرع وأطول مقارنة بالأشخاص العاديين، وذلك يعود لتعزيز مقدرة الرئتين على العمل بكفاءة أكبر.

4- تحسن الدورة الدموية

بما أن السباحة تحسن معدل ضربات القلب وتزيد من تدفق الدم في الجسم، فإنها تساعد في تقليل الشعور بالتنميل والوخز في المناطق التي تعاني من ضعف الدورة الدموية.