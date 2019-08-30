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الطيار «الغامدي» يكشف سر بكاء الأطفال في الطائرات.. ويقدم الحل (فيديو)

الطيار «الغامدي» يكشف سر بكاء الأطفال في الطائرات.. ويقدم الحل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، سر بكاء بعض الأطفال في الطائرة.

وقال في مقطع فيديو غرّد به عبر حسابه بـ”تويتر”: كلما ارتفعت الطائرة إلى أعلى، قلت كثافة الهواء، ويقل الضغط على الجسم بصفة عامة، ونحن الكبار نشعر بذلك في الأذن والرأس.

وأضاف: الطفل ليس لديه وسيلة تعبير لما يشعر به من خوف أو ألم إلا البكاء؛ لكن أغلب الآباء والأمهات لا يعلمون سبب هذا البكاء.

وأردف: بعض الآباء وبسبب الحرج من الناس، قد يزيدون الطين بلة؛ فيقومون بقرص الطفل، ويتحول من البكاء إلى الصراخ طيلة الرحلة.

وتابع: بكاء الطفل في الطائرة يشكّل إزعاجًا للركاب، ويسبب إحراجًا لوالديه خاصة الرضع والأطفال دون 3 سنوات، وشدد على ضرورة العلاج والحل بإعطاء الطفل شيئًا يحرك به فكه؛ سواء بأكل أو الرضاعة أو المصاصة “اللهاية”.

و‏انتقد “الغامدي” عدم اكتراث بعض الآباء والأمهات بقلة الأدب والذوق المتمثلة في بعض تصرفات أبنائهم داخل الطائرة.

ونصح كبار السن بعدم السفر بالطائرة إذا كانوا يعانون من الزكام أو وجود مشكلة في الجيوب الأنفية، قبل استشارة الطبيب.

 

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