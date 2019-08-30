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الإطاحة بـ «عصابة إثيوبية» سلبوا عملاء البنوك 790 ألف ريال تحت تهديد السلاح

الإطاحة بـ «عصابة إثيوبية» سلبوا عملاء البنوك 790 ألف ريال تحت تهديد السلاح
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة 790 ألف ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي الى سواء السبيل. ‏

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