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الذهب يتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية خلال أكثر من 3 أعوام

الذهب يتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية خلال أكثر من 3 أعوام
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تواصل – واس:

ارتفع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.2 في المئة إلى 1530.60 دولارًا أمريكيًا وفي عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 في المئة إلى 1540.80 دولارًا أمريكيًا فاتجه بذلك صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاثة أعوام، مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وآمال تخفيض البنوك المركزية في أنحاء العالم لأسعار الفائدة المصرفية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر أوقية الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 18.39 دولارًا أمريكيًا والبلاتين بنسبة واحد في المئة إلى 925 دولارًا أمريكيًا والبلاديوم بنسبة 0.9 في المئة إلى 1487.15 دولارًا أمريكيًا.

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