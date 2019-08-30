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«فيسبوك» تعترف بوجود خلل تقني في تطبيق «ماسنجر كيدز»

«فيسبوك» تعترف بوجود خلل تقني في تطبيق «ماسنجر كيدز»
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تواصل – وكالات:

أقرت شركة فيس بوك بوجود خلل في تطبيق “ماسنجر كيدز” بعد أسابيع من إثارة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقالت: إنها تحدثت إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن هذه المسألة.

وقالت فيس بوك في الرسالة: استناداً إلى مراجعتنا، فقد توصلنا إلى أن الخطأ التقني كان موجودًا منذ شهر أكتوبر الماضي، واكتشف في شهر يونيو، ويمنع الإصلاح الذي نفذناه بعد يوم من الاكتشاف حدوث المشكلة مرة أخرى.

وقال السيناتور إد ماركي رداً على رسالة فيس بوك: نشعر بخيبة أمل خاصة لأن فيس بوك لم تلتزم بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج (Messenger Kids) لتحديد الأخطاء الإضافية أو مشكلات الخصوصية.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد كتبوا إلى فيس بوك بتاريخ 6 أغسطس متساءلين عما إذا كان هناك نمط مقلق من حماية الخصوصية السيئة للأطفال الذين يستخدمون تطبيق (Messenger Kids) وطالبوا بالشفافية.

وقالوا في خطاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج: إن أعضاء مجلس الشيوخ انزعجوا عندما علموا أن التطبيق سمح لآلاف الأطفال بالانضمام إلى محادثات جماعية لم يحصل جميع الأعضاء فيها على موافقة الآباء.

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