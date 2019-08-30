7 أطعمة أساسية في تغذية المرأة الحامل لزيادة ذكاء المولود

تواصل – وكالات:

اختيار الأطعمة الصحية المناسبة للحمل يزيد فرص نمو دماغ الجنين ليتمتع بالذكاء في المستقبل. إليك مجموعة من الأطعمة التي تنصح الدراسات الحديثة الأم بتناولها أثناء الحمل بشكل أساسي ليتمتع الطفل بقدرات أفضل على التعلم، ووقاية مبكرة من مشاكل الذاكرة:

* الأسماك الدهنية، مثل السلمون والمكاريل والسردين والروبيان (القريدس) مصدر لدهون أوميغا3.

* الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والكزبرة والبقدونس، مصدر للحديد والفولات والكالسيوم.

* التوت بألوانه المختلفة، والفراولة (الفريز).

* البيض من الأطعمة الضرورية في تغذية الحامل لاحتوائه على مغذيات متنوعة.

* اللوز والمكسرات مصدر هام لدهون أوميغا3.

* اللبن (الزبادي) مصدر هام لفيتامين “د”.

* الأجبان المصنوعة من حليب مبستر غنية بفيتامين “د” والكالسيوم.