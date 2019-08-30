أمير عسير يعد مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بتحقيق حلمه خلال 72 ساعة (فيديو)

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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موقفاً إنسانياً تشارك فيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تجاه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي التفاصيل، أبلغ المواطن، أمير منطقة عسير، بشكواه المتضمنة عدم مقدرته على الحصول على سكن، إذ إنه غير متزوج ولم يتمكن من التقديم على خيارات الإسكان.

وأجرى أمير عسير اتصالا بوزير الإسكان، وناول الهاتف للمواطن ليحكي له معاناته إذ يقطن في مدينة الدمام برفقة أخيه، فيما والده متوفى ووالدته تقطن في الجنوب.

ووعد الأمير تركي بن طلال بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة، فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.