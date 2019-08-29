«البنتاجون»: خالد بن سلمان بحث مع وزير الدفاع الأمريكي مكافحة أنشطة إيران

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ناقشا مكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

يذكر أن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، قد التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن اليوم الخميس.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الإقليمية على رأسها الملف اليمني وسبل دعم الاستقرار في المنطقة.

وكان نائب وزير الدفاع قد التقى أمس بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.