الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«وول ستريت»: طرح أرامكو بسوق الأسهم السعودية هذا العام

«وول ستريت»: طرح أرامكو بسوق الأسهم السعودية هذا العام
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المرحلة الأولى من طرح شركة “أرامكو السعودية” ستكون خلال هذا العام في “تداول” السعودية.

وقالت الصحيفة: شركة “أرامكو” تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.

يذكر أنه جرى اختيار بنوك (جيه.بي مورغان، ومورغان ستانلي، وإتش.إس.بي.سي) للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.

وقال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضا، مطلع يوليو الماضي، إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفا أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021.

وقامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئناف التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمامِ صفقة استحواذِها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard وMoelis & Co دورا رئيسيا في اختيار المصارف المشاركة ومتعهدي التغطية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 22.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 22.82 نقطة

لأول مرة.. أرامكو تُعلن أرباحها بصافي دخل 47 مليار دولار في 6 أشهر

لأول مرة.. أرامكو تُعلن أرباحها بصافي دخل 47 مليار دولار في 6 أشهر

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 66.23 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 66.23 نقطة

«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار

«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد
رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>