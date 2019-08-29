«وول ستريت»: طرح أرامكو بسوق الأسهم السعودية هذا العام

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أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المرحلة الأولى من طرح شركة “أرامكو السعودية” ستكون خلال هذا العام في “تداول” السعودية.

وقالت الصحيفة: شركة “أرامكو” تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.

يذكر أنه جرى اختيار بنوك (جيه.بي مورغان، ومورغان ستانلي، وإتش.إس.بي.سي) للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.

وقال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضا، مطلع يوليو الماضي، إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفا أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021.

وقامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئناف التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمامِ صفقة استحواذِها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard وMoelis & Co دورا رئيسيا في اختيار المصارف المشاركة ومتعهدي التغطية.