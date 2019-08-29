الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»

قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»
رمزية
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة العاصمة في تطبيق قرار منع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها في مخططات الخضراء والشرائع، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.

وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.

وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حريق هائل يلتهم 12 محلاً بـ «حراج المسترجع» في الطائف (صور)

حريق هائل يلتهم 12 محلاً بـ «حراج المسترجع» في الطائف (صور)

آخر تطورات مشاريع «النقل العام» بالعاصمة المقدسة.. 400 حافلة ذكية بالمرحلة الأولى

آخر تطورات مشاريع «النقل العام» بالعاصمة المقدسة.. 400 حافلة ذكية بالمرحلة الأولى

جمع الأجرة آليا وإدارة مواقع الحافلات عبر الـ GPS.. نظام ذكي لشركات النقل بمكة قريباً

جمع الأجرة آليا وإدارة مواقع الحافلات عبر الـ GPS.. نظام ذكي لشركات النقل بمكة قريباً

فيديو.. تطبيق «بطاقة الحج الذكية» بدءاً من العام المقبل.. إليك أهم مزاياها وقيمتها

فيديو.. تطبيق «بطاقة الحج الذكية» بدءاً من العام المقبل.. إليك أهم مزاياها وقيمتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد
رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>