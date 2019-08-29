قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»

تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة العاصمة في تطبيق قرار منع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها في مخططات الخضراء والشرائع، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.

وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.

وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.