رسائل توعوية وإرشادات وقائية لضمان سلامة الأطفال في المدارس (فيديو)

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وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسائل توعوية وإرشادات وقائية لأولياء الأمور، لضمان سلامة الأطفال في المدارس.

وقالت الهيئة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه يجب ألا يتجاوز وزن الحقيبة المدرسية 10% من وزن الطفل وأن تكون أقلام التلوين خالية من أي مواد سامة أو ضارة، كما نبهت إلى أنه يفضل غسل ملابس الأطفال الجديدة قبل استخدامها وذلك لإزالة بقايا الأصباغ والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع.

وأضافت أن تطبيق المواصفات السعودية في جميع محتويات المدرسة يساعد على توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، حيث يجب ألا تحتوي المعدات والألعاب المستخدمة في ملاعب المدرسة على مواد حادة قد تؤذي الطلبة، ووضع شبك حماية على غرف التفتيش لمنع سقوط الطلبة فيها، وعدم استخدام التوصيلات الكهربائية وفي حال الضرورة يجب أن تكون التوصيلة مطابقة للمواصفات.

وأشارت إلى أن الأفياش يجب أن تكون مزودة بغوالق لحماية الأطفال، وأن يكون السطح العلوي ومساند الظهر للطاولات والكراسي المدرسية مصنعة من الخشب أو البلاستيك، واختيار مصابيح ذات جودة عالية واستخدام ألوان فاتحة في طلاء الفصول الدراسية.

وأكدت المواصفات والمقاييس على أهمية تنظيف فلاتر المكيفات ليكون كل أسبوعين، على أن تغلق النوافذ عند التشغيل وضبط المكيف عند درجة حرارة 24.

وفيما يخص خزانات المياه فإنه يجب أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ وتصمم في مكان مناسب بعيدا عن مصادر التلوث.