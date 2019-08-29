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لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بمسمى «مساعد معلم»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، عن توجه وزارة التعليم إلى التوسع في التوظيف بمهنة “مساعد معلم”، وذلك لضبط الأداء داخل الفصل الدراسي.

وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، توفر وظائف شاغرة بمسمى “مساعد معلم”؛ لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من مناطق المملكة.

وتتضمن مهام مساعد المعلم المساعدة في ضبط الفصل الدراسي، والإشراف على الطلاب أثناء الدوام المدرسي والنقل والمكتبة والمقصف وغير ذلك، والعمل في الفصل الدراسي مع الطلاب من خلال متابعة القراءة أو العمل التمثيلي أو الإنتاج المسرحي تحت إشراف المعلم.

كما تشمل المهام الاطلاع بمساعدة معلم التربية الخاصة على الخطط التعليمية الخاصة بكل طالب بهدف المساعدة في تنفيذ هذه الخطط بتوجيه من معلم التربية الخاصة، ومساعدة الطلاب أثناء مراجعة دروسهم، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

وبينت المصادر أن التعيين على رتبة “مساعد معلم” يأتي على ثلاث درجات، وفقا للشهادة الحاصل عليها المتقدم، بحسب “الوطن”.

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