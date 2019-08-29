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حقيقة إصدار هوية جديدة تُغني عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

حقيقة إصدار هوية جديدة تُغني عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حقيقة نيتها إصدار بطاقة هوية جديدة (3 في 1) تُغني عن رخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر.

ونفى حساب “العناية بالعملاء” التابع لـ”الأحوال المدنية” على “تويتر” هذه الأنباء مؤكدا أن “أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي”.

وكانت الأحوال المدنية قد دشنت العام الماضي الهوية الوطنية الجديدة والتي تتميز بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، كما تتميز باحتوائها على شريحة ذكية، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

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