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رابط الاستعلام عن «وظائف العدل»

رابط الاستعلام عن «وظائف العدل»
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 حتى 22 ذي القعدة 1440، إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية  والاستعلام عن النتيجة.

وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط)، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.

ونوهت وزارة العدل أنها ستعلن لاحقاً تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.

رابط الاستعلام عن النتيجة من هنا

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