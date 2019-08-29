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في هذه الحالات.. يحق للأجنبي الاستفادة من «الضمان الاجتماعي»

في هذه الحالات.. يحق للأجنبي الاستفادة من «الضمان الاجتماعي»
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تواصل- الرياض:

تستثني اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي بالمملكة الحصول على الضمان لغير المواطنين في عدة حالات منها المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن وأرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

 

كما تضم الاستثناءات من شرط الجنسية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

 

يذكر أن اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي حددت أن من يستفيد من المعاش الضماني هم السعوديون المقيمون في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي.

 

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