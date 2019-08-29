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شرطة مكة تعلن ضبط 8 متورطين بمضاربة «السلام مول».. وتكشف حالة المصاب

شرطة مكة تعلن ضبط 8 متورطين بمضاربة «السلام مول».. وتكشف حالة المصاب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم “السلام مول”، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء الموافق 1440/12/27هـ ، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة, حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وبين الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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