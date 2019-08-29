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روضة مُخالفة تحرم 15 طفلاً من الدراسة بأبوعريش 

روضة مُخالفة تحرم 15 طفلاً من الدراسة بأبوعريش 
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تواصل- أبو عريش:

تقدم نحو 15 من أولياء الأمور بمحافظة أبوعريش بشكوى إلى وزارة التعليم ضد روضة غير نظامية، تسببت في حرمان أبنائهم من استكمال دراستهم بالمرحلة الابتدائية.

وتفصيلاً حاول أولياءُ الأمور تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية إلا أنهم اكتشفوا عدم نظامية الروضة، حيث رفض “نظام نور” تسجيل أبنائهم، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من الدراسة النظامية وتحملهم خسائر مالية تصل إلى 60 ألف ريال.

وحمَّل المواطنون في شكواهم مسؤولي التعليم مسؤولية الضرر الذي وقع على أبنائهم بإلحاقهم بروضة غير مؤهلة.

إلى ذلك أعلنت إدارة التعليم الأهلي بتعليم جازان اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الروضات غير المرخصة. حسب ” الوطن”.

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