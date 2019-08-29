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«الشؤون الإسلامية»: كود بناء المساجد يحمل رسالة العناية ببيوت الله وتطويرها

«الشؤون الإسلامية»: كود بناء المساجد يحمل رسالة العناية ببيوت الله وتطويرها
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تواصل- واس:

أكد المدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد الجفال أن الوزارة راعت أهمية وجود كود بناء للمساجد في المملكة العربية السعودية منبثق عن كود البناء السعودي ومكمل له في ظل المرحلة المهمة في تاريخنا الحاضر نتيجة الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع العوامل البيئية بمختلف مناطق المملكة وتراثها المعماري وتتأكد هذه الأهمية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتحقيقاً لرسالة الوزارة في العناية ببيوت الله.
جاء ذلك في تصريح له على هامش انطلاق ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة أكثر من 50 مختصاً في عمارة المساجد وتشييدها، موضحاً أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حرصت على إقامة الورشة وتفعيل مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في إنشاء كود متخصص لعمارة المساجد وبناء الشراكات مع جميع ذوي العلاقة لما يخدم التطور المستمر لبناء واستكمال وتحديث منظومة الكود.
وبين الجفال أن الوزارة تتطلع بشغف للشراكة الفاعلة مع جميع الأجهزة المعنية بالأكواد لتوحيد معايير بناء المساجد للتكامل وإثراء محتوى كود بناء المساجد وتحقيق العالمية في التميز نظير خصوصية ومركزية المساجد، مشيراً إلى أن كود بناء المساجد هو مكمل مهم لكود البناء السعودي.
واختتم المدير العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ تصريحه ــ مؤكداً أن هذا العمل الوطني سيكون له أثره الإيجابي على واقع مركزية المسجد في بلادنا المباركة قريباً – بإذن الله -، مزجياً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وجميع العاملين بالوزارة، ولجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد على دعمهم ومساندتهم لإنجاح فعاليات الورشة بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامتها.

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