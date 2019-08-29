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مكافآت لمكتشفي الثغرات البرمجية بالمملكة

مكافآت لمكتشفي الثغرات البرمجية بالمملكة
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تواصل – الرياض:

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إطلاق منصة وطنية متخصصة في اكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية مقابل مكافآت نقدية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الاتحاد أن دور المنصة يتمثل في الربط بين الكفاءات في مجال الأمن السيبراني والجهات المستفيدة وإدارة عملية الدفع وحفظ حقوق الأطراف المعنيّة.
وأشار إلى أن أهداف المنصة هي تقليل الوقت اللازم للبحث عن الأخطاء والثغرات، وتقليل الجهد في العثور على كفاءات عالية، ورفع النضج بالأمن السيبراني وتقليل تكلفته، وتنمية المواهب والاستفادة منها في مجال الأمن السيبراني.
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