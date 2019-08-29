وظائف إدارية شاغرة للخريجين والخريجات بوزارة التعليم..موعد ورابط التقديم

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة (رجال ونساء) على المراتب الرابعة، وحتى التاسعة، لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية لدرجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

وأوضحت التعليم أن عدد الوظائف المعلن عنها بلغ 173 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتقدم إليها عبر نظام جدارة على الموقع الإلكتروني “هنا” خلال الفترة من 2 إلى 6 /1441/1 هـ.

وأضافت أن آلية التقديم بعد الدخول على نظام (جدارة) هو التأكد من صحة البيانات، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ثم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، بعد ذلك يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات غير التربوية ثم التربوية، واشترطت التعليم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وعلى المتقدم أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.