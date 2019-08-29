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أدى فريضة الحج هذا العام.. قس يعلن إسلامه ويشيد بتلاحم المسلمين

أدى فريضة الحج هذا العام.. قس يعلن إسلامه ويشيد بتلاحم المسلمين
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تواصل- فريق التحرير:

قال القس السابق جوزي ريناتو دس جيسوس فييرا، برازيلي الجنسية من ولاية سيرجيبي، والذي أعلن إسلامه منذ عامين إن فرحته بأداء فريضة الحج لهذا العام لا توصف وأنه ما كان يتخيل جمال هذه المشاهد التي تجسدت في تلاحم المسلمين أمة واحدة وملأت قلبه أحاسيس روحية لا توصف.

وأشاد ريناتو بما لاقى من حسن الاستضافة وإعجابه بالدروس العلمية التي تعلم منها كثيرا من معاني وقيم الإسلام ومقاصد الحج الذي جسد معاني الوحدة وبين المسلمين والتجرد لرب العالمين.

وأضاف بأنه كان ينقل الأحداث التي يعايشها والصور والمقاطع المرئية والرسائل للمسلمين الجدد في منطقته في البرازيل ليبدي ليشاركوه إعجابه بروعة الحج وعظمة وجمال الطاعة.

وكان ريناتو قد أدى فريضة الحج لهذا العام ضمن برنامج الحج السنوي الذي تنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي حيث استضافت (100) حاج وحاجة من خمس دول وهي (البرازيل – المكسيك – فنزويلا – البيرو – كولمبيا).

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