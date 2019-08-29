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هل نحتاج المزيد من «فيتامين سي» مع التقدم في العُمر؟

هل نحتاج المزيد من «فيتامين سي» مع التقدم في العُمر؟
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تواصل – وكالات:

لا ينتج الجسم فيتامين “سي” ولا يستطيع تخزينه، لذلك ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي ما يكفي من هذا الفيتامين الهام كل يوم.

من أهم وظائف فيتامين “سي” أنه يدعم المناعة، ويحمي العين من المياه البيضاء، ويساعد على التئام الجروح، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويساعد على امتصاص الحديد.

إلى جانب ذلك يعزّز فيتامين “سي” مستويات مادة “نورأدرينالين” في الدماغ التي تساعد على التركيز، ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر ضرورياً لإنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة حيويتها، كما أنه يحارب الالتهابات والأكسدة.

لذلك يعتبر فيتامين “سي” حيوياً مع التقدم في العُمر، لأنه يقلل مظاهر الشيخوخة والالتهابات، ويحمي العيون.

ويحتاج الشخص البالغ إلى ما بين 60 و90 ملغ من فيتامين “سي” يومياً، ويمكن أن يتناول حتى 2000 ملغ في اليوم الواحد. والأفضل أن يتم الحصول على الفيتامين من الطعام، إلا إذا أوصى الطبيب بجرعة إضافية.

ويوجد فيتامين “سي” في كثير من الفواكه، وخاصة: البرتقال والحمضيات الأخرى كالجريب فروت واليوسفي والليمون (الحامض).

وتوفر الجوافة والفراولة (الفريز) والكيوي والتفاح والأناناس جرعات جيدة من الفيتامين.

ويمكنك الحصول على فيتامين “سي” من البطاطس والطماطم والفلفل والبروكلي.

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