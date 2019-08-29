خالد بن سلمان يبحث تطورات المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وفور وصول سموه إلى مقر الوزارة قام بكتابة كلمة في سجل الزيارات.

بعد ذلك جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها .

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.