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وزير الداخلية يستقبل «العسكري» الذي رفض مالاً من حاجة عربية.. هذا ما قاله له (فيديو)

وزير الداخلية يستقبل «العسكري» الذي رفض مالاً من حاجة عربية.. هذا ما قاله له (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، الشكر والتقدير إلى الطالب العسكري ماجد بن نادر الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة خلال موسم الحج لهذا العام .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية، للطالب العسكري  حيث شكره على إخلاصه وتفانيه في عمله.

يذكر أن وزير الداخلية قدم في وقت سابق، للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1 عندما كان يوجه الحجاج خلال موسم الحج، وقال لها: “هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج”.

 

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