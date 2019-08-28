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كيف تخس 10 كجم خلال شهرين فقط بطريقة آمنة؟.. روشتة من خبراء الصحة

كيف تخس 10 كجم خلال شهرين فقط بطريقة آمنة؟.. روشتة من خبراء الصحة
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تواصل – وكالات:

يعاني البعض من مشاكل السمنة المفرطة، وقد يلجؤون لطرق مختلفة لفقدان الوزن، أو تناول بعض العقاقير والتي قد تسبب مضاعفات جانبية.

وفي هذا السياق ينصح خبراء الصحة، باتباع بعض النصائح التي تساعد على إنقاص 10 كيلو خلال شهرين من خلال تناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل تناول الخبز والموز في وجبة الإفطار، والسلطة الخضراء مع شرائح لحم مشوي في وجبة الغداء وحفنة من المكسرات المختلطة قبل العشاء.

الخطوة الثانية بحسب الخبراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مثل المشي أو ركوب الدراجة، وصعود الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي.

وينصح الخبراء بتقسيم السعرات الحرارية المطلوبة على مدار اليوم، وفقاً لما يحتاجه الجسم، مع الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر واستبدالها بعصائر طبيعية أو تناول الفواكه وشرب الكثير من الماء وشرب حليب قليل الدسم، وأخيراً تقسيم وجبات الطعام خلال اليوم إلى كميات صغيرة، وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة.

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