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إزالة «أثر» في ينبع النخل يتبرك به آسيويون بدعوى أنه لـ «قدم الرسول»

إزالة «أثر» في ينبع النخل يتبرك به آسيويون بدعوى أنه لـ «قدم الرسول»
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تواصل – فريق التحرير:

قامت لجنة عاجلة، مكونة من عدة جهات حكومية، اليوم الأربعاء، بطمس أثر ترتاده بعض الجاليات الآسيوية اعتقاداً بأن به أثراً لقدم الرسول، عليه الصلاة والسلام، في أحد الجبال في مركز الجابرية في ينبع النخل، وتم إزالة معالمه.

و أوضح رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية للوقوف على الموقع واتضح أنها آثار قدم على صبة خرسانية، وتم طمسها وإزالة معالمها.

يذكر أن مقطع فيديو  متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، وتبين أن بعض الجاليات الآسيوية تدعي أنها أثر لقدم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتبركون في المكان والدعاء.

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