كيف تحمي «الزراعة» و«الغذاء والدواء» المستهلكين من البيض المصاب بإنفلونزا الطيور؟

تواصل- الرياض:

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي حملة لمعاينة المنتجات وفحص عينات متنوعة من بيض المائدة للتأكد من مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لرصد الملوثات بالأغذية، الذي يتضمن فحص عينات غذائية من منتجات البيض للتحقق من التزام المنشآت في بيع وتخزين البيض، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وللتحقق من التزام منشأة بيع وتخزين البيض لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع جهات رقابية وصحية، على عدم استيراد بيض المائدة الكامل الطازج من الدول التي سبق أن صدر فيها قرار حظر استيراد بسبب مرض انفلونزا الطيور ولم يتم رفع الحظر عنها.