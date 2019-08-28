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كيف تتصرف مع طفلك عند تعرضه للتنمر؟

كيف تتصرف مع طفلك عند تعرضه للتنمر؟
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تواصل- وكالات:

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، يسارع الآباء والأمهات لتحضير أطفالهم من خلال شراء الملابس والقرطاسية وغيرها من الحاجات المدرسية.

وإلى جانب التحضيرات المادية، يجب أن يتم تهيئة الأطفال نفسياً للعام الدراسي، للتعامل مع التحديات والمشاكل التي يمكن أن تنشأ في المدرسة، وفي مقدمتها إمكانية التعرض للتنمر.

وفيما يلي مجموعة من النصائح، حول كيفية تحضير طفلك للتعامل مع مشكلة التنمر، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية:

1- هذه ليست غلطتك

يجب أن يدرك الطفل أن التعرض للتنمر أمر شائع، ولا يقع اللوم عليه فيه، فلا يجب أن يعتبر أنه مخطئ أو يعاني من نقص يجعله عرضة للتنمر.

2- أخبر الكبار في المدرسة

يجب أن يسارع الطفل لإخبار المعلمين والمسؤولين في المدرسة في حال تعرضه للتنمر، حيث تفرض معظم المدارس عقوبات صارمة بحق الأطفال المتنمرين، ويجب أن تشجع طفلك على تقديم شكوى مباشرة، وعدم الإصغاء لتهديدات المتنمرين.

3- لست وحيداً في معاناتك

يعتقد العديد من الأطفال الذين يتعرضون للتنمر أنهم وحيدون في هذه المعاناة، ولا أحد يهتم لهم. دع طفلك يعرف أن هناك من يهتم لأمره ويدعمه.

4- تحدث لأصدقائك حول هذا الموضوع

انصح طفلك بأن يجمع أكبر عدد من الأصدقاء حوله، فهذا يمنحه القوة يساعده على ردع المتنمرين بشكل أفضل.

5- كيف يمكنني أن أقدم المساعدة؟

يجب أن تسأل طفلك عن المساعدة التي يحتاجها منك، فربما يحتاج إلى النصيحة، أو التدخل المباشر لحل المشكلة في المدرسة في بعض الحالات.

6- لا تحاول إيقاف التنمر لوحدك

امنح طفلك الثقة بنفسه، لكن في نفس الوقت يجب أن يعرف أنه يحتاج إلى مساعدتك ومساعدة أشخاص آخرين لمواجهة هذه المشكلة وحلها من جذورها.

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