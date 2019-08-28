20 ألف وظيفة.. مُستهدف «توطين المحاسبة»

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تواصل – فريق التحرير:

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويلزم البرنامج المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، عبر الموقع الإلكتروني https://eservice.socpa.org.sa.

وستقوم الوزارة بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيداً لتوطين المهنة.

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يعد التسجيل اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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