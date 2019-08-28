الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر

13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر في حال ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العامل لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.

وأكدت “الهيئة”، أن هناك 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من صاحب عمل لآخر، حيثُ تأتي هذه الحالات لتنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم:

– ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.

– عدم استقبال العاملة من ميناء الوصول وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة.

– عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ وصوله للمملكة.

– قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل.

– تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.

– ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

– ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.

– وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضا.

– تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة.

– عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل.

– بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة.

– إذا تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية.

– أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كاتب: يجب تربية أبنائنا على التعامل الطيب مع العمالة في المنزل وخارجه

كاتب: يجب تربية أبنائنا على التعامل الطيب مع العمالة في المنزل وخارجه

توضيح رسمي من «تعليم الرياض» بعد جمع مدرسة تبرعات لعامل

توضيح رسمي من «تعليم الرياض» بعد جمع مدرسة تبرعات لعامل

شاهد.. إجراء التحويلات المالية الدولية خلال دقيقة عبر جوالك

شاهد.. إجراء التحويلات المالية الدولية خلال دقيقة عبر جوالك

ما حقيقة تقديم بلاغات تغيّب أثناء وجود العامل بالخارج؟ «العمل» توضح

ما حقيقة تقديم بلاغات تغيّب أثناء وجود العامل بالخارج؟ «العمل» توضح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد
حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد
تدوينات حرة

حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد

المزيد
المتنمِّرون!
مقالات

المتنمِّرون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>