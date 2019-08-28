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حقيقة توقّف البحث عن طفلة «وادي مسلة».. وهذه مطالب الأسرة

حقيقة توقّف البحث عن طفلة «وادي مسلة».. وهذه مطالب الأسرة
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تواصل – فريق التحرير:

نفت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان، توقُّفَ البحثِ عن الطفلة ضحية وادي المسلة، وأكدت أن البحث عن مفقودة وداي مسلة، التي غرقت مع أفراد أسرتها أثناء محاولتهم قطع الوادي، في الخامس من ذي الحجة، مستمر بعد العثور على الأب والأم وطفلين.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن القوى البشرية والآلية متواجدة في الموقع حتى الآن منذ بداية الحدث، وتم استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا.

من جهتها طالبت الأسرة الدفاعَ المدني، بالاستعانة بالكلاب المدربة في تمشيط بطن الوادي وضفافه والشعاب المجاورة والمزارع التي يصب فيها، وتوقعوا أن الجثة قد دُفنت لعدم انبعاث أي روائح.

يذكر أن الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أعوام، قد غرقت مع جميع أفراد أسرتها قبل أكثر من 23 يومًا، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان في بداية شهر ذي الحجة؛ حيث تم انتشال أربع من ضحايا الحادث، فيما لا يزال مصير الطفلة مجهولاً إلى الآن.

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