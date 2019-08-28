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«فيسبوك» يمكن حكومات الدول من إرسال إنذارات الطوارئ المحلية إلى السكان

«فيسبوك» يمكن حكومات الدول من إرسال إنذارات الطوارئ المحلية إلى السكان
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تواصل – وكالات:

تبدأ شبكة فيس بوك إتاحة الوصول إلى ميزات (الإنذارات المحلية) وهي أداة تساعد الحكومات المحلية والمستجيبين الأوائل على الحفاظ على أمان وإطلاع الناس في مجتمعاتهم، وذلك لأي صفحة فيس بوك مؤهلة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت الشبكة إنه عندما تصنف السلطات المنشورات على أنها (إنذارات محلية)، فسوف تحرص فيس بوك على توصيلها إلى كل الناس الذين يعيشون في المجتمع المتضرر.

وسوف ترسل فيس بوك إشعارات إلى الناس المقيمين في المنطقة المتضررة، كما سوف تعرض تلك المعلومات في (اليوم في) Today In، وهو قسم جديد على الشبكة الاجتماعية للأخبار المحلية، ومعلومات المجتمع، والمحادثات بين الجيران. كما سيرى المستخدم مؤشر إنذار محلي إلى جانب ذلك المنشور في صفحة (آخر الأخبار).

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