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«الزعاق» يوضح سبب مظهر الشمس هذه الأيام عند الغروب والشروق

«الزعاق» يوضح سبب مظهر الشمس هذه الأيام عند الغروب والشروق
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تواصل – فريق التحرير:

علق الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، على ظاهرة تأخر تشتيت شعاع الشمس عند شروقها وغروبها خلال هذه الأيام.

وقال “الزعاق” في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “خلال هذه الأيام والأيام السابقة تعمل الرطوبة في طبقات الجو العليا علاوة على السحب العابرة في الطبقات الدنيا على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش”.

وكانت بعض الأحاديث قد شاعت الأيام الفائتة محاولة تفسير الظاهرة بإرجاعها إلى “تجارب نووية” لوثت الفضاء، وهو الشيء الذي نفاه الزعاق وفسره بدور الرطوبة والسحب العابرة في تشتيت أشعة الشمس.

 

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