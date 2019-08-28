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جدة.. إيقاف 11 مركزاً صحيًّا بعد إصدارها شهادات غير صحيحة للعمالة

جدة.. إيقاف 11 مركزاً صحيًّا بعد إصدارها شهادات غير صحيحة للعمالة
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تواصل – جدة:

قالت مصادر إن عدد المراكز الصحية الخاصة بالكشف على عمالة التغذية التي أوقفت عن العمل في محافظة جدة يتجاوز 11 مركزاً صحياً خاصاً، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها في إصدار شهادات كشف صحية للعمالة دون أن تقدم تطعيمات فعلية لهم، مع إصدار شهادات تثبت خلوهم من الأمراض، ما يخولهم العمل في منشآت تعمل في مجال صناعة الغذاء.

وطالبت وزارة الصحة جهات التحقيق التابعة لها بالرفع بكافة نتائج التحقيق في الواقعة والجولات السابقة للجان المختصة على تلك المراكز، وكيفية عملها وآلية استخراج الشهادات الصحية لديها، تمهيدا لإيقاع العقوبات اللازمة عليها وفق الأنظمة المعمول بها، كون عملية إيقاف النشاط مؤقتة كإجراء عاجل حتى انتهاء التحقيق.

وكانت لجان تابعة لوزارة الصحة قد فتحت ملفات التحقيق في قيام عدد من المنشآت الصحية الخاصة في محافظة جدة بإصدار شهادات كشف صحية للعمالة بعدد من الأنشطة الغذائية دون أن تقدم على إجراء تطعيمات فعلية لهم مع إصدار شهادات تثبت خلوهم من الأمراض، ومن ضمنها تطعيمة التيفوئيد، التي كانت كلمة السر في اكتشاف مخالفة تلك المنشآت الصحية، حسب “عكاظ”.

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