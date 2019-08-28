إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص.. تعرف على «الجنسية المُتصدرة»

تواصل- الرياض:

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية عن عدد التأشيرات خلال الربع الأول من 2019، حيث بلغت 148.482 تأشيرة باسم “سائق خاص”.

وقالت مصادر إن عدد التأشيرات الصادرة باسم عاملة منزلية بلغ 126.913، فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة باسم عامل منزلي 67.152 تأشيرة، بحسب “الوطن”.

وأشارت إلى أن أعداد التأشيرات التي صدرت إلى الدول المصدرة للعمالة كالتالي: تصدرت بنجلاديش الدول المصدرة بعدد تأشيرات بلغ 64 ألف تأشيرة، فيما جاءت باكستان في المرتبة الثانية بـ 51.8 ألف تأشيرة.

وتابعت أن الهند حصلت على 49 ألف تأشيرة، ثم الفلبين بـ 46.5 ألف تأشيرة، ومصر بـ 35.5 ألف تأشيرة، واليمن بـ 24 ألف تأشيرة، والسودان 23.3 ألف تأشيرة، وإثيوبيا 18 ألف تأشيرة، وأوغندا 16.2 ألف تأشيرة، ثم كينيا بـ 6 آلاف تأشيرة. حسب “الوطن”.