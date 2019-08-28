الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

«التعليم الأهلي» يتحرك لاستعادة رواتب المعلمين القدامى

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

توجيه مهم من «الخدمة المدنية» بشأن أول أيام العام الدراسي

«التحالف» يعلن تفاصيل سقوط صاروخ حوثي باليستي في «صعده»

«التحالف» يعلن تفاصيل سقوط صاروخ حوثي باليستي في «صعده»

إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص.. تعرف على «الجنسية المُتصدرة»

إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص.. تعرف على «الجنسية المُتصدرة»
0

تواصل- الرياض:

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية عن عدد التأشيرات خلال الربع الأول من 2019، حيث بلغت 148.482 تأشيرة باسم “سائق خاص”.

وقالت مصادر إن عدد التأشيرات الصادرة باسم عاملة منزلية بلغ 126.913، فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة باسم عامل منزلي 67.152 تأشيرة، بحسب “الوطن”.

وأشارت إلى أن أعداد التأشيرات التي صدرت إلى الدول المصدرة للعمالة كالتالي: تصدرت بنجلاديش الدول المصدرة بعدد تأشيرات بلغ 64 ألف تأشيرة، فيما جاءت باكستان في المرتبة الثانية بـ 51.8 ألف تأشيرة.

وتابعت أن الهند حصلت على 49 ألف تأشيرة، ثم الفلبين بـ 46.5 ألف تأشيرة، ومصر بـ 35.5 ألف تأشيرة، واليمن بـ 24 ألف تأشيرة، والسودان 23.3 ألف تأشيرة، وإثيوبيا 18 ألف تأشيرة، وأوغندا 16.2 ألف تأشيرة، ثم كينيا بـ 6 آلاف تأشيرة. حسب “الوطن”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المنظم لـ«سوق العمل».. إغلاق نهائي وغرامات قاسية

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المنظم لـ«سوق العمل».. إغلاق نهائي وغرامات قاسية

تعديلات مهمة في جدول مخالفات وعقوبات وزارة العمل.. اطلع عليها هنا

تعديلات مهمة في جدول مخالفات وعقوبات وزارة العمل.. اطلع عليها هنا

سفارة أمريكا بالرياض تطالب راغبي السفر بإجراء مهم قبل الحجز

سفارة أمريكا بالرياض تطالب راغبي السفر بإجراء مهم قبل الحجز

إنذار نهائي لمقاول في عسير.. والبدء بسحب مشروع آخر

إنذار نهائي لمقاول في عسير.. والبدء بسحب مشروع آخر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد
ابتسامة لعملاء التميز
مقالات

ابتسامة لعملاء التميز

المزيد
حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد
تدوينات حرة

حَقلُ الغَوَّار تَاريخٌ وَعطاءٌ مُتجَدِّد

المزيد
المتنمِّرون!
مقالات

المتنمِّرون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>