مع اقتراب الدراسة.. نصائح للوقاية من المشاكل الصحية بين الطلاب

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الصحية لأولياء الأمور للوقاية من بعض المشاكل الصحية التي تنتشر بين طلاب المدراس.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك توعي تضمن نصائح تساعد في الحماية من التهاب الأذن الوسطى، داعية لعدم إهمال نزلات البرد ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.

وقالت الوزارة إنه وللحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد يتوجب أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية والإكثار من شرب السوائل والماء، وتغطية الأنف والفم عند السعال.

ودعت وزارة الصحة للحماية من النزلات المعوية غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه وقبل وبعد الوجبة والتأكد من نظافة المياه والطعام.