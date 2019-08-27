تفاصيل الإطاحة بـ «تشكيل عصابي» احتجز مقيماً وطلب فدية 70 ألف ريال بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي احتجز مقيمًا وابتزوا ذويه مقابل فدية قدرها 70 ألف ريال لإطلاق سراحه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها 70 ألف ريال لإخلاء سبيله.

وأضاف التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلاديشية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.