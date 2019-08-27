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مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8285 نقطة بتداول 28.6 مليار ريال

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8285 نقطة بتداول 28.6 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 27.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8285.54 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 766 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سدافكو، رعاية، كيان السعودية، كهرباء السعودية، وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أميانتيت، مجموعة السريع، ساب، ميدغلف للتأمين، وسيرا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و4.58%.

وكانت أسهم شركات: الراجحي، الرياض، الأهلي، الإنماء، وسامبا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، عند مستوى 3825.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 100 صفقة.

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