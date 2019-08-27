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«البيئة» تحدد موعد انطلاق موسم صيد «الروبيان».. 10 آلاف ريال عقوبة المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة موعد انطلاق موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة؛ حيث سيبدأ الموسم في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.

وقال مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع: حظْر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحدّ من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا “الشايع” الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدا أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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