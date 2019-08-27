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«الشؤون الاقتصادية» يستعرض نتائج رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض نتائج رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية
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تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي تضمن تقريراً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثاني من عام 2019م، حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

كما تضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز ومنها بيانات منصة “وطني” التي أطلق المركز نسخة خاصة منها لموسم حج هذا العام 1440هـ، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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