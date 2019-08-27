مطاردة الفجر تطيح بمهرب في الأفلاج وبحوزته 500 حزمة «قات»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في الأفلاج، من الإطاحة بشابٍّ في العقد الثالث من عمره، بحوزته كمية كبيرة من حزم القات.

جاء ذلك بعد أن اشتبهت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج في ساعات الفجر الأولى هذا اليوم، بمركبة يقودها مواطن، ورفض قائد المركبة أمر التوقف، وبادر بالهروب.

فتم على الفور ملاحقته، والرد على قيامه بإطلاق النار على الجهات الأمنية بالمثل؛ حتى تم توقيفه بالقوة الجبرية بعد تعرضه لإصابة في الكتف.

وتم تحرير محضر بالحادثة ونقل المواطن للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تسليم أكثر من 500 حزمة قات كانت بحوزته، للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.