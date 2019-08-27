منع أسطوانات الغاز والمباخر في مدارس الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، منع المدارس من استخدام أسطوانات الغاز والمواقد الغازية والبترولية بأنواعها، كما شددت على منع استعمال المباخر والمواد القابلة للاشتعال؛ كالأقمشة والستائر وسعف النخل الجاف وما شابهها في ممرات الفصول الدراسية والمختبرات.

وأكدت الإدارة على السماح لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمباشرة الحالات الطارئة فورا وتسهيل مهمتهم دون تأخير، وذلك في خطاب وجهته لجميع مدارس البنين والبنات ومكاتب التعليم والإدارات المعنية بالمنطقة.

كما أكد مدير تعليم ناصر الشلعان على عدم إغلاق مخارج الطوارئ بالسلاسل أو الأقفال وخلوها من أي عائق مع ضرورة وجود الإرشادات المؤدية إليها، وعدم وضع أي حواجز أو أثاث لإغلاق الممرات.

وأضاف الشلعان أنه سيتم تشكيل لجان تنفيذية لخطط الطوارئ والإخلاء، وتدريب منسوبي المدارس ومنسوباته عليها بما لا يقل عن ثلاث خطط في كل فصل دراسي.