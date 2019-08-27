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نصائح مهمة من «الصحة» للطلاب والطالبات قبل العودة إلى المدارس 

نصائح مهمة من «الصحة» للطلاب والطالبات قبل العودة إلى المدارس 
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تواصل – الرياض:

نشرت وزارة الصحة عدة نصائح وطرق لكيفية المحافظة على صحة الأطفال في المدارس، وذلك بالتزامن مع اقتراب عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس.

واشتملت نصائح الصحة على كيفية حماية الطفل من التهاب الأذن الوسطى والأنفلونزا ونزلات البرد والنزلات المعوية.

الحماية من التهاب الأذن الوسطى

للحماية من التهاب الأذن الوسطى نوهت وزارة الصحة على عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.

الحماية من الأنفلونزا ونزلات البرد

يجب أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمي للحماية من الأنفلونزا ونزلات البرد، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال.

الحماية من النزلات المعوية

لتجنب النزلات المعوية يجب غسل اليدين بالماء والصابون وذلك بعد “استخدام دورة المياه، قبل وبعد الوجبة” والتأكد أيضاً من نظافة المياه والطعام.

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